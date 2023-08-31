Pertamuda Seed and Scale 2023 Resmi Dibuka

JAKARTA - Pertamuda atau Pertamina Muda Seed & Scale 2023 secara resmi dibuka. Acara ini digelar secara hybrid dan dibuka oleh Corporate Secretary Pertamina Persero Brahmantya S Poerwadi, dan Vice President Stakeholder Relations & Management Pertamina Rifky Rakhman Yusuf di Ballroom Grha Pertamina, Rabu (30/8/2023).

Pertamuda merupakan kompetisi ide bisnis yang diselenggarakan oleh Pertamina untuk mahasiswa di Indonesia. Adapun tujuan Pertamuda adalah untuk memperluas implementasi SDGs dan inovasi pada sektor energi serta mendorong perusahaan rintisan di Indonesia untuk meningkatkan sekaligus membuka peluang bagi startups untuk bertemu dengan akses permodalan.

Corporate Secretary Pertamina Persero Brahmantya S Poerwadi mengatakan Pertamuda 2023 ini adalah gelaran yang ketiga sejak terbentuk pada 2021 lalu. Ia menceritakan awal mula terbentuknya program Pertamuda ini saat masa pandemi.

“Saat itu pandemi sudah berjalan satu tahun, dan sebagai perusahaan energi Pertamina punya perhatian khusus terhadap anak muda, terhadap ide-ide muda dan merasa perlu terjun untuk membangkitkan kembali startup-startup yang lumpuh di masa pandemic untuk meningkatkan pendapatan nasional,” ujarnya.

Dengan dibukanya Pertamuda 2023 ini diharapkan bisa memberikan peluang untuk menciptakan tenaga kerja baru dengan usaha-usaha baru melalui anak muda dan didukung oleh civitas akademika, sehingga kedepan mampu membangun Indonesia kearah lebih baik lagi.

“Melalui Pertamuda ini harapannya Pertamina bisa mendapatkan ide-ide baru, pemanfaatan energi baru, pembuatan energi baru yang targetnya adalah penciptaan lahan untuk pekerjaan baru untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.