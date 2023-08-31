Peristiwa 31 Agustus: Wafatnya Putri Diana

JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada 31 Agustus setiap tahunnya. Salah satu peristiwa tersebut meninggalnya Putri Diana.

Untuk mengingat maupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa 31 Agustus:

1. Wafatnya Putri Diana

Putri Wales atau Diana Frances Spencer lahir 1 Juli 1961 dan meninggal 31 Agustus 1997 pada umur 36 tahun.

Ia merupakan istri pertama dari Pangeran Wales, anak sulung dari Ratu Elizabeth II dan juga merupakan pewaris takhta kerajaan Britania Raya dan 15 negara Persemakmuran.

Anak-anaknya, Pangeran William dan Harry masing-masing berada di posisi kedua dan keenam dalam urutan pewarisan takhta tersebut. Melalui pernikahannya dengan Charles, Diana dianugerahi gelar Putri Wales, gelar bagi istri putra mahkota dan calon permaisuri Britania Raya.

Diana lahir di keluarga Spencer, salah satu keluarga bangsawan Britania. Dari saat pertunangannya dengan Pangeran Wales pada tahun 1981 hingga kematiannya dalam kecelakaan mobil pada tahun 1997, Diana dapat dikatakan sebagai wanita paling terkenal di dunia.