5 Fakta Selebgram Cantik Ditangkap Terkait 10 Kg Sabu, Hartanya Ikut Disita

BANDARLAMPUNG - Selebgram asal Palembang Adelia Putri Salma ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung lantaran menyembunyikan aset-aset milik David suaminya yang merupakan bandar narkoba.

Berikut Fakta dari peristiwa tersebut yang berhasil dihimpun:

1. Suaminya Bandar Narkoba di Nusakambangan

David sendiri merupakan narapidana yang tengah menjalani hukuman di Lapas Nusakambangan.

Direktur Ditresnarkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Tangjaya mengatakan, David menerima sabu sebanyak 10 kilogram dari tersangka Fajar Reskianto.

2. Hasil Pengembangan Kasus

Sebelumnya Fajar telah ditahan di Mapolda Lampung usai tertangkap pada Maret 2023 lalu. Atas pengungkapan itu, polisi akhirnya terus mengembangkan pengungkapan itu hingga akhirnya Adelia tertangkap.

"Awalnya kami menangkap tersangka Fajar Reskianto pada Maret 2023 lalu. Dari hasil pemeriksaan terhadap Fajar tersebut nama David," ujar Erlin, Rabu (30/8/2023).