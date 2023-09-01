Sukses Kembangkan LMS Satudiangkasa untuk Karyawan, PNM Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023

Direktur Operasional, Digital dan Teknologi informasi PT Permodalan Nasional Madani Sunar Basuki saat menerima penghargaan Indonesia Award 2023. (Foto : dok iNews Media Group)

Jakarta - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023 yang diserahkan langsung di iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Penghargaan dengan kategori Special Recognition of Outstanding Initiative ini diterima Sunar Basuki selaku Direktur Operasional, Digital, dan Teknologi Informasi PT PNM.

Prestasi ini dicapai atas penilaian terhadap inovasinya yang telah berhasil mengembangkan Learning Management System (LMS) Satudiangkasa, yang mengakomodasi berbagai multimedia dan konten pembelajaran interaktif untuk mendukung pekerjaan dan kompetensi karyawan PNM.

Saat dikonfirmasi usai menerima penghargaan, Sunar Basuki menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung inovasi dan program PNM.

"Penghargaan Spesial Recognition Outstanding Inisiative untuk program Satudiangkasa. Satudiangkasa adalah salah satu aplikasi yang kita kembangkan untuk meningkatkan kompetensi karyawan," ujarnya saat menerima penghargaan.

Turut hadir dalam acara tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Programming Production and Content Acquisition Director at MNC Vision Networks Endang Mayawati serta Ganjar Pranowo.

Tidak hanya itu, acara ini juga dihadiri sejumlah menteri di antaranya, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dalam pemaparannya, portal pembelajaran interaktif tersebut menampilkan media pembelajaran berupa video, modul, e-book, dan kuis yang berbasis aplikasi dan website. LMS mengusung konsep virtual yang trendi dan menyenangkan, sehingga dapat diakses kapanpun dan dimanapun.