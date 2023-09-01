Wujudkan Pemerataan Pembangunan, Pemkab Badung Raih Penghargaan Indonesia Awards 2023

JAKARTA - Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menjadi salah satu dari sederet tokoh yang menerima Penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023. Ini merupakan wujud apresiasi atas pelaksanaan program out of the box Bupati Giri Prasta yang menggulirkan Program Badung Angelus Buana, yaitu Badung berbagi untuk Bali sebagai wujud implementasi nawacita Presiden Joko Widodo dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan di Pulau Bali.

Setiap individu yang mendapatkan penghargaan pada ajang Indonesia Awards 2023 tersebut merupakan hasil dari proses penjurian. Penerimaan penghargaan yang diperoleh Bupati bumi keris ini diwakili oleh Kepala Bagian Prokompim Badung Made Suardita di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Mewakili Bupati Badung, Made suardita menyampaikan terima kasih kepada iNews Media Group karena telah memberikan penghargaan atas kinerja Bupati Badung dalam membantu meringankan beban masyarakat yang ada di luar Kabupaten Badung.

Menurut Suardita, acara ini memiliki nilai tambah yang tak ternilai, karena para pemenang di setiap kategori nominasi ditentukan melalui voting pemirsa. Ini adalah wujud partisipasi masyarakat dalam menghargai upaya yang telah ditanamkan oleh para insan kreatif dan berbakat

"Tak hanya sebagai panggung penghargaan, acara ini juga menjadi momen bersejarah dengan launching iNews Media Group sebagai media terdepan. Langkah yang diambil ini membuktikan komitmen iNews untuk tampil lebih besar, lebih lengkap dan lebih kuat lagi. iNews Media Group tidak hanya sekedar media tetapi juga mitra setia kami dalam memberikan informasi dan hiburan yang inspiratif," ujarnya.

(Karina Asta Widara )