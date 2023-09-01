Mengapa Keris Ada yang Lurus? Ternyata Ini Maknanya

JAKARTA - Keris yang berbentuk lurus ternyata ada maknanya serta sejarahnya. Seperti diketahui, pembuatan motif dan bentuk keris ternyata tidak hanya dilakukan sebagai wujud pajangan atau keindahan semata saja.

Banyak orang awam yang tidak mengetahui bahwa motif dan bentuk kris berkelok maupun yang lurus ternyata memiliki arti berbeda.

Lantas mengapa keris ada yang lurus? Dilansir dari laman resmi Pusat Keris, menjelaskan bahwa dalam Ilmu Kejawen, keris lurus ini, umumnya adalah Keris lama, dan sudah ada sebelum Keris yang berkelok-kelok.

Kris tak bermotif alias tegak lurus memiliki makna filosofi sebagai kelurusan hati, kepercayaan diri, dan mental yang kuat.