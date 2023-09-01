Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Bareskrim Periksa Wulan Guritno Pekan Depan Terkait Judi Online

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |06:24 WIB
4 Fakta Bareskrim Periksa Wulan Guritno Pekan Depan Terkait Judi Online
Wulan Guritno (Instagram/@wulanguritno)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memeriksa aktris Wulan Guritno yang belakangan disorot lantaran diduga mempromosikan website judi online, Sakti123, di media sosial (medsos).

Berikut fakta Wulan Guritno akan dipanggil Bareskrim, sebagaimana dirangkum pada Jumat (1/9/2023) :

1. Tahun 2020

Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar menjelaskan, berdasarkan penelusuran pihaknya, video diduga promosikan situs judi online itu dibuat pada 2020. Namun, sampai saat ini situs yang dimaksud masih bisa diakses.

"Terkait masalah artis WG ya, setelah ditelusuri itu dibuat tahun 2020, untuk websitenya sampai saat ini masih ada," kata Adi Vivid Agustiadi Bachtiar, beberapa waktu lalu.

2. Akan Klarifikasi

Menurut Adi Vivid, pihaknya akan melakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap Wulan Guritno terkait dengan dugaan promosi judi online tersebut.

"Artinya kami akan lakukan klarifikasi, kita panggil yang bersangkutan seperti tadi disampaikan kita lihat unsurnya terpenuhi atau tidak," ujar Adi Vivid.

3. Pekan Depan Panggil Wulan Guritno

Ia menyatakan pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan terhadap Wulan Guritno terkait dugaan promosi website judi online pekan depan.

"Rencana (panggilan) minggu depan," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Halaman:
1 2
      
