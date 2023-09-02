Advertisement
HOME NEWS NEWS

Penggerak Pengentasan Stunting, Pemkot Semarang Raih Indonesia Awards 2023

Jack Newa , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |11:32 WIB
Pemkot Semarang raih penghargaan Indonesia Awards atas prestasinya pengetasan stunting (Foto: Dok iNews Media Group)
Jakarta- Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah, meraih Indonesia Awards 2023 kategori Excellent Award for Strategic Initiative atas Program Pengentasan Stunting. Penghargaan tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director dan CFO iNews Media Group Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming, Production and Content Acquistions MNC Vision Networks Endang Mayawati, serta Direktur Programming iNews Media Group Khoiril Alam.

 BACA JUGA:

Selain itu, hadir pula Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Ganjar Pranowo.

Penghargaan ini didapatkan Pemkot Semarang atas inisiasi program penanganan stunting. Program ini menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan yang terus dilakukan Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, di samping pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan pengendalian inflasi.

Berbagai inovasi telah dilakukan Pemkot Semarang dengan menggandeng berbagai stakeholder. Hal itu dilakukan untuk memberantas akar penyebab stunting yang dapat berasal dari berbagai faktor.

      
