Pemprov Kaltim Bawa Pulang Piala Indonesia Awards 2023 Berkat Program Beasiswa Kaltim Tuntas

JAKARTA - Provinsi Kalimantan Timur berhasil membawa pulang piala penghargaan Indonesia Awards 2023 pada kategori Outstanding Award for Integrated Initiative atas Inisiatif Beasiswa Kaltim Tuntas. Penghargaan ini diserahkan langsung kepada Gubernur Kaltim Isran Noor pada ajang Indonesia Awards 2023 di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Malam puncak penghargaan Indonesia Awards 2023 yang disiarkan secara Live di iNews dan melalui streaming di Vision+ dan RCTI+ ini turut dihadiri oleh Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Managing Director and CFO iNews Rafael Utomo, Direktur Pemberitaan MNC Group Prabu Revolusi, Direktur Sales dan Marketing iNews Media Group Esmal Diansyah, Direktur Programming iNews Khoiril Alam, Programming Production and Content Acquisitions Director MNC Vision Networks Endang Mayawati.

Acara ini juga dihadiri sejumlah menteri di antaranya, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Penghargaan ini diberikan atas kesuksesan program Beasiswa Kaltim Tuntas yang telah dilaksanakan sejak 2019 dan masih berlangsung hingga saat ini. Diketahui dari data Badan Pengelola Beasiswa, penerima beasiswa telah mencapai 176.653 peserta dari berbagai jenjang, SD hingga S3. Diproyeksikan, jumlah penerima beasiswa dimungkinkan akan mencapai lebih dari 200 ribu peserta.

“Sementara ini jumlahnya seperti itu. Jumlah ini tidak mungkin berkurang, pasti akan bertambah hingga akhir tahun,” kata Gubernur Isran Noor dalam sebuah kesempatan.

Adapun jumlah dana yang sudah diberikan sampai saat ini mencapai Rp1,1 triliun. Angka tersebut, menurut Gubernur Isran Noor akan terus bertambah pada APBD Perubahan 2023. Pemprov Kaltim pun berencana akan kembali mengalokasikan anggaran untuk program Beasiswa Kaltim Tuntas sekitar Rp125 miliar.