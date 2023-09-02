Peduli Dengan Penataan Wajah Kota Toboali, Bupati Bangka Selatan Terima Penghargaan Indonesia Award 2023

Jakarta- Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid kembali menerima Penghargaan Indonesia Award 2023 Kategori Excellen Award For Strategic Initiative atas Inisiatif Penataan Wajah Kota Toboali di Jakarta Concert Hall MNC Center Kebon Sirih Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) dan disiarkan langsung di iNews TV MNC Grup dan dihadiri langsung oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Penghargaan tersebut diterima Bupati Riza lantaran Pemkab Bangka Selatan Dinilai peduli dalam melakukan penataan wajah kota Toboali sebagai ibu kota Kabupaten Bangka Selatan sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bupati Riza mengatakan, Penghargaan tersebut ia persembahkan kepada masyarakat Bangka Selatan khususnya warga Toboali serta Stakeholder terkait di Pemkab Bangka Selatan yang telah mendukung penataan wajah kota Toboali.

"Sebenarnya Penghargaan ini saya terima berkat kerjasama masyarakat Bangka Selatan khususnya warga Toboali dan Stakeholder terkait lainnya yang telah mendukung Pemkab Bangka Selatan dalam menata wajah kota Toboali, Saya hanya kebagian mengambil penghargaannya saja," Katanya.

Penghargaan Indonesia Award 2023 katanya merupakan yang ketiga kalinya diterima oleh Pemkab Bangka Selatan dimana pada 2 tahun sebelumnya, Pemkab Bangka Selatan telah menerima Penghargaan dibidang Pelayanan.