HOME NEWS NASIONAL

Pangeran Samudra, Putra Terakhir Raja Majapahit yang Dimakamkan di Gunung Kemukus

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |07:00 WIB
Pangeran Samudra, Putra Terakhir Raja Majapahit yang Dimakamkan di Gunung Kemukus
Makam Pangeran Samudra (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pangeran Samudra dikenal sebagai salah satu dari putra dari Prabu Brawijaya V, raja terakhir Kerajaan Majapahit. Ia melakukan perjalanan mencari Sunan Kalijaga untuk belajar agama Islam.

Pardi (50), seorang warga lokal yang mengaku mengetahui kisah Gunung Kemukus dari sang ayah menceritakan, Gunung Kemukus menjadi saksi bisu kemunculan Kerajaan Majapahit.

Konon, pada saat akhir runtuhnya kejayaan Majapahit yang diserang oleh Raden Patah dari Demak, Pangeran Samudra dan ibunya ikut ke Demak.

Selama tinggal di Demak, Pangeran Samudra belajar ilmu agama Islam dengan bantuan dari Sunan Kalijaga.

Pangeran Samudera diminta untuk menimba ilmu agama Islam kepada Kyai Ageng Gugur dari Desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu. Sekian lama menimba ilmu dan dirasa cukup, akhirnya Pangeran Samudra berniat pulang kembali ke Demak.

Di perjalanan pulang, mereka melewati Desa Gondang Jenalas (sekarang wilayah Gemolong) niatnya hanya berhenti sejenak untuk beristirahat.

Namun Pangeran Samudra memilih tinggal lebih lama lagi untuk mensyiarkan agama Islam di desa tersebut.

Sayangnya, di tengah mensyiarkan agama Islam, Pangeran Samudra jatuh sakit. Karena tak kuat menahan sakit akhirnya berhenti di Dukuh Doyong (sekarang wilayah Kecamatan Miri) dan akhirnya Pangeran Samudra meninggal dan jasadnya dimakamkan di perbukitan Dukuh Miri.

Oleh masyarakat sekitar, lokasi bekas perawatan atau peristirahatan Pangeran Samudro didirikan desa baru dan diberi nama 'Dukuh Samudro' yang sampai kini terkenal dengan nama 'Dukuh Mudro'.

Halaman:
1 2
      
