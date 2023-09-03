Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Fakta Polisi Tangkap 10 Anggota Gangster, Sedang Cari Lawan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |05:12 WIB
3 Fakta Polisi Tangkap 10 Anggota Gangster, Sedang Cari Lawan
Polisi tangkap 10 anggota gangster di Bogor (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Polisi menangkap 10 anggota gangster di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berikut sejumlah fakta tekait peristiwa tersebut:

1. Ditangkap saat Konvoi

Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha mengatakan para anggota gangster itu diamankan polisi 03.30 WIB dini hari tadi. Penangkapan berawal ketika petugas mendapati dari media sosial adanya konvoi motor.

"Terdeteksi di medsos 10 orang remaja berkonvoi," kata Yogi dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

2. Sedang Mencari Lawan

Dari situ, polisi yang melakukan patroli langsung menangkap para anggota gangster tersebut. Diduga mereka berkeliling untuk mencari lawan.

"Para pelaku berkonvoi motor dan mengacungkan senjata tajam," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/512/2990791/konvoi-sambil-nyalakan-petasan-sejumlah-pemuda-diamankan-polisi-semarang-tZzp6vyH93.jpg
Konvoi Sambil Nyalakan Petasan, Sejumlah Pemuda Diamankan Polisi Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/338/2895363/bawa-sajam-sambil-konvoi-tujuh-anggota-gangster-di-bogor-ditangkap-bWL5kLLo5C.jpg
Bawa Sajam Sambil Konvoi, Tujuh Anggota Gangster di Bogor Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/338/2888634/lagi-rayakan-ulang-tahun-29-anggota-gangster-bersajam-ditangkap-di-depok-VcknDRu4yM.jpg
Lagi Rayakan Ulang Tahun, 29 Anggota Gangster Bersajam Ditangkap di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/02/338/2875842/konvoi-bawa-sajam-10-gangster-di-cibinong-tangkap-polisi-tvUis9lC0t.jpg
Konvoi Bawa Sajam, 10 Gangster di Cibinong Tangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/338/2841539/tim-perintis-presisi-polrestro-depok-tangkap-6-gangster-di-pancoran-mas-xubrzcrW5G.jpg
Tim Perintis Presisi Polrestro Depok Tangkap 6 Gangster di Pancoran Mas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/510/2760988/klitih-kembali-beraksi-di-nol-kilometer-yogyakarta-pelaku-ayunkan-celurit-ke-korban-8ziCmKITtz.jpg
Klitih Kembali Beraksi di Nol Kilometer Yogyakarta, Pelaku Ayunkan Celurit ke Korban
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement