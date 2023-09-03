3 Fakta Polisi Tangkap 10 Anggota Gangster, Sedang Cari Lawan

Polisi tangkap 10 anggota gangster di Bogor (Foto : Freepik)

BOGOR - Polisi menangkap 10 anggota gangster di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berikut sejumlah fakta tekait peristiwa tersebut:

1. Ditangkap saat Konvoi

Kasat Samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha mengatakan para anggota gangster itu diamankan polisi 03.30 WIB dini hari tadi. Penangkapan berawal ketika petugas mendapati dari media sosial adanya konvoi motor.

"Terdeteksi di medsos 10 orang remaja berkonvoi," kata Yogi dalam keterangannya, Sabtu (2/9/2023).

2. Sedang Mencari Lawan

Dari situ, polisi yang melakukan patroli langsung menangkap para anggota gangster tersebut. Diduga mereka berkeliling untuk mencari lawan.

"Para pelaku berkonvoi motor dan mengacungkan senjata tajam," jelasnya.