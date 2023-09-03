Ziarah ke TMP Seroja Atambua, Menhan Prabowo Kenang Pahlawan Gugur di Timor Timur

JAKARTA – Menteri Pertahahan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (3/9/2023). Setibanya di Atambua, Menhan akan mengawali kunjungannya dengan berziarah ke Taman Makam Pahlawan Seroja Atambua, NTT.

Lewat keterangan tertulis yang diterima, kedatangan Menhan disambut ribuan warga NTT saat tiba di pintu gerbang Taman Makam Pahlawan Seroja Haliwen Atambua. Bupati Belu Agustinus Taolin, Wakil Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksamana Madya TNI Amarullah Octavian, Warek IV Unhan RI Mayor Jenderal TNI Susilo Adi Purwantoro, Danrem 161/Ws, Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang turut menyambut kedatangan Menhan Prabowo.

Kegiatan Menhan dalam rangka mengenang 48 Tahun jasa para pahlawan yang gugur di Timor Timur. Pada kesempatan tersebut, Menhan Prabowo tampak meletakkan karangan bunga dan menaburkan bunga ke para Pejuang Pahlawan Timor Timur.

Selanjutnya Menhan Prabowo menuju Kampus Politeknik Pertahanan (Poltekhan) UNHAN RI di Atambua.

(Arief Setyadi )