Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hadirkan Platform Digital untuk UMKM, Telkom Indonesia Sabet Indonesia Awards 2023

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |12:55 WIB
Hadirkan Platform Digital untuk UMKM, Telkom Indonesia Sabet Indonesia Awards 2023
Keempat dari kiri, Chief Executive Officer (CEO) PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan saat menerima penghargaan Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group/Rievta Ikhwan)
A
A
A

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Leap Telkom Digital (Leap) berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi bagi para pelaku UMKM melalui produk dan layanan digital unggulan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk terus mendorong transformasi digital yang merata di Tanah Air.

Atas upaya tersebut, Leap yang diluncurkan pada 2022 lalu mendapatkan penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023 pada kategori Outstanding Awards for Integrated. Penghargaan tersebut diterima langsung Chief Executive Officer (CEO) PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan di iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Keberhasilan Telkom dalam memperoleh penghargaan pada Kategori Outstanding Awards for Integrated, dicapai atas penilaian terhadap inovasinya yang telah menghadirkan platform digital untuk para pelaku UMKM. Inovasi yang diikutsertakan pada penghargaan tersebut, yakni PaDi (Pasar Digital) UMKM.

Menyambut antusias atas penghargaan ini, CEO PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada PaDi UMKM.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras dan tidak kenal lelah dalam mengembangkan inovasi PaDi UMKM agar bisa naik kelas, dan bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar di pengadaan BUMN dan perusahaan swasta,” katanya saat menerima penghargaan.

CEO PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan saat ditemui awak media pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group/Rievta Ikhwan)

Sebagai e-commerce pengadaan produk barang dan jasa secara Business to Business (B2B), PaDi UMKM berhasil menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar baru yang lebih luas. Selain itu, platform ini juga memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dari perusahaan-perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

Target audience dari PaDi UMKM adalah divisi pengadaan dari BUMN maupun luar BUMN, serta pemasok yang bergabung sebagai UMKM ataupun pemasok besar.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190822//kemenekraf-kU9h_large.jpg
Kementerian Ekraf Kenalkan Pelatihan Gig Economy dan AI Challenge, Akses Lapangan Kerja untuk Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/623/3190815//kemenag-z7co_large.jpeg
Akselerasi PTKI Menuju Kelas Dunia: Capaian Tahun 2025 dan Rencana Strategis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/1/3190700//nusantara_regas_salurkan_bantuan_tanggap_darurat_di_sumatra-JIfu_large.jpeg
Nusantara Regas Turun Tangan Salurkan Bantuan Tanggap Darurat di Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190662//ilustrasi_kegiatan_bongkar_muat-7FjM_large.JPG
Pelindo Petikemas Gratiskan Biaya Layanan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190654//pgn_dan_dart_energy-EMrG_large.jpeg
PGN dan Dart Energy Berkolaborasi dalam Pemanfaatan CBM dari WK GMB Tanjung Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/11/3190647//infografik_kaleidoskop_satu_dekade_shopee-XijF_large.jpg
Satu Dekade Shopee: Ciptakan Dampak bagi Ekosistem lewat Inovasi dan Kolaborasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement