Hadirkan Platform Digital untuk UMKM, Telkom Indonesia Sabet Indonesia Awards 2023

Keempat dari kiri, Chief Executive Officer (CEO) PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan saat menerima penghargaan Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group/Rievta Ikhwan)

JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui Leap Telkom Digital (Leap) berkomitmen mendukung percepatan digitalisasi bagi para pelaku UMKM melalui produk dan layanan digital unggulan yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk terus mendorong transformasi digital yang merata di Tanah Air.

Atas upaya tersebut, Leap yang diluncurkan pada 2022 lalu mendapatkan penghargaan dalam ajang Indonesia Awards 2023 pada kategori Outstanding Awards for Integrated. Penghargaan tersebut diterima langsung Chief Executive Officer (CEO) PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan di iNews Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Keberhasilan Telkom dalam memperoleh penghargaan pada Kategori Outstanding Awards for Integrated, dicapai atas penilaian terhadap inovasinya yang telah menghadirkan platform digital untuk para pelaku UMKM. Inovasi yang diikutsertakan pada penghargaan tersebut, yakni PaDi (Pasar Digital) UMKM.

Menyambut antusias atas penghargaan ini, CEO PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi pada PaDi UMKM.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim yang sudah bekerja keras dan tidak kenal lelah dalam mengembangkan inovasi PaDi UMKM agar bisa naik kelas, dan bermanfaat bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar di pengadaan BUMN dan perusahaan swasta,” katanya saat menerima penghargaan.

CEO PaDi UMKM Jimmy Karisma Ramadhan saat ditemui awak media pada malam penganugerahan Indonesia Awards 2023. (Foto: iNews Media Group/Rievta Ikhwan)

Sebagai e-commerce pengadaan produk barang dan jasa secara Business to Business (B2B), PaDi UMKM berhasil menjadi wadah bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar baru yang lebih luas. Selain itu, platform ini juga memungkinkan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dari perusahaan-perusahaan BUMN di seluruh Indonesia.

Target audience dari PaDi UMKM adalah divisi pengadaan dari BUMN maupun luar BUMN, serta pemasok yang bergabung sebagai UMKM ataupun pemasok besar.