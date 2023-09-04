Bawa Narkoba, Polisi Amankan Sejumlah Remaja Tanggung di Jaksel

JAKARTA - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Jakarta Selatan mengamankan empat orang pria lantaran diduga terlibat dugaan kasus narkotika, yang mana dua diantaranya masih berusia remaja. Keempatnya diamankan polisi di dua wilayah berbeda.

"Ditemukan beberapa orang yang mencurigakan. Saat dilakukan pemeriksaan pada badan dan motor ditemukan 2 bungkus narkoba jenis tembakau sintetis," ujar Kasat Samapta Polres Jakarta Selatan, AKBP Rosa Witarsa pada wartawan, Minggu (3/9/2023).

Menurutnya, dua orang pertama diamankan di kawasan Jalan Arteri Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan saat petugas tengah melakukan patroli guna mencegah aksi tawuran dan kejahatan jalanan lainnya. Saat itu, petugas melihat adanya dua orang remaja berinisial SPP (17) dan M (16) yang memiliki gelagat mencurigakan.

Saat dilakukan pemeriksaan, kata dia, polisi menemukan adanya tembakau sintetis. Sedangkan dua orang lainnya diamankan polisi di kawasan Jalan Seno Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Disitu, petugas melihat adanya gelagat mencurigakan dari dua orang berinisial D (41) dan I (29), yang mana saat diperiksa ditemukan narkotika jenis sabu.

"Saat dilakukan pemeriksaan pada badan dan motor ditemukan 2 bungkus narkoba jenis sabu," tuturnya.

Dia menambahkan, keempatnya lantas dibawa ke Polres Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Selatan. Polisi bakal terus melakukan patroli di kawasan Jakarta Selatan ini.

(Khafid Mardiyansyah)