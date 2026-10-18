Razia Diskotek di PIK hingga Jaktim, Tim Gabungan Amankan 9 Orang Pengguna Narkoba

JAKARTA - Tim gabungan dari Bareskrim Polri, BNN RI, Divpropam Polri, dan Korsabhara Baharkam Polri menggelar razia narkoba di sejumlah tempat hiburan malam di wilayah Jakarta, pada Minggu, (18/10/2026) dini hari.

Operasi serentak ini dilakukan untuk menekan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di lokasi-lokasi hiburan malam.

Kanit Subdit 3 Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, AKBP Ivan Adhitira, mengungkapkan operasi melibatkan penggeledahan badan, pengunjung, hingga lokasi yang disinyalir menjadi tempat penyimpanan narkotika.

Ivan melanjutkan, tim dibagi ke dalam dua klaster penindakan, yaitu kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) dan Jakarta Timur.

Petugas mengamankan sembilan orang yang terbukti positif mengonsumsi zat terlarang. Sebanyak enam orang diamankan dari klaster PIK, sedangkan tiga orang sisanya berasal dari klaster Jakarta Timur.

"Dari kesembilan orang tersebut, hasilnya positif etomidate dan amfetamin atau sabu," ujar AKBP Ivan.

Seluruh pengunjung yang terindikasi positif kini tengah menjalani asesmen oleh BNN RI untuk mendalami peran mereka, apakah sebatas pengguna atau terafiliasi dengan jaringan peredaran narkotika. Apabila hasil asesmen menunjukkan mereka hanya sebagai pengguna, para pelaku wajib menjalani proses rehabilitasi.

Dalam razia tersebut, petugas turut menyita barang bukti berupa vape atau cartridge vape yang diduga mengandung cairan etomidate.