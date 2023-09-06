WASHINGTON - Gedung Putih, pada Senin (4/9/2023) malam, menyatakan bahwa Ibu Negara Jill Biden positif mengidap COVID-19.
“Setelah Ibu Negara positif mengidap COVID-19, Presiden Biden menjalani tes COVID pada malam ini dan hasilnya terbukti negatif,” tambah pernyataan itu sebagaimana dilansir VOA Indonesia.
“Presiden akan menjalani tes secara teratur minggu ini dan dipantau gejalanya.”
Biden sempat dinyatakan positif terjangkit COVID-19 pada 21 Juli 2022, namun hanya mengalami “gejala yang sangat ringan,” kata Gedung Putih ketika itu.
Saat itu Biden telah menerima vaksinasi lengkap, termasuk dua suntikan penguat (booster). Ia kemudian diberi obat anti-virus Paxlovid.
Biden kembali dinyatakan positif COVID-19 pada 30 Juli 2022, hanya seminggu setelah infeksi yang pertama.
(Rahman Asmardika)