Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mentan SYL Tegaskan Kerjasama ASEAN - Australia Jadi Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan

Karina Asta Widara , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:17 WIB
Mentan SYL Tegaskan Kerjasama ASEAN - Australia Jadi Kolaborasi Wujudkan Ketahanan Pangan
Pertemuan ASEAN- Australia Summit ke-3. Foto: Dok Kementan
A
A
A

Jakarta- Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), menegaskan kerjasama ASEAN - Australia diarahkan untuk mendukung upaya ASEAN dalam memperkuat ketahanan pangan dan merespon berbagai tantangan global saat ini, hal tersebut ia sampaikan usai dirinya menghadiri Pertemuan ASEAN – Australia Summit ke-3 sebagai rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta Covention Center (JCC).

“ASEAN dengan Australia sudah 50 tahun bersama-sama, jadi agenda yang paling utama adalah masalah keamanan lintas kawasan dan penguatan kerjasama, yang kedua tentu masalah pangan, karena menghadapi krisis ini kita harus saling bahu-membahu” ujar Mentan SYL.

Dirinya menyebut kerjasama ini diyakini akan memperkuat pencapaian ketahanan pangan meski ditengah tantangan yang cukup masif seperti isu perubahan iklim, pemulihan pandemic Covid-19 dan ketegangan politik yang masih berlangsung.

“Kerjasama ini kita butuhkan karena tantangan juga datang dari alam, ada climate change yang unpredictable, ada potensi krisis, yang harus kita selesaikan secara hand in hand” tutur Mentan SYL.

Lebih lanjut dirinya merinci kerjasama ASEAN dengan berbagai negara dibidang pangan ini akan menyentuh pada aspek budidaya, termasuk tekhnologi dan inovasi bidang pertanian. Ia melanjutkan permasalahan pangan harus diselesaikan secara sinergi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/11/3191361//pnm_mekaar_momentum_hari_ibu-trgZ_large.jpeg
Di Balik Peran yang Dijalani Setiap Hari, Ibu-ibu Mekaar Kuatkan Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/16/3191314//huawei_matepad_12x_2026_hadirkan_produktivitas_next_level-oO8H_large.jpg
HUAWEI MatePad 12X 2026: Tablet PC-Level untuk Produktivitas Next Level, dengan Layar Ultra-Clear PaperMatte dan M-Pencil Pro Hadiah Sempurna untuk Belajar dan Bekerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/1/3191266//ilustrasi_galon_lanjut_usia-IAS3_large.jpg
KKI dan BPKN Imbau Konsumen Tolak dan Laporkan Peredaran Galon Lanjut Usia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191159//kata_kreatif-SGrp_large.jpg
Penetapan KaTa Kreatif 2025, Menteri Ekraf Dorong Tiap Kota Punya Subsektor Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191121//ilustrasi_membeli_kendaraan_baru-TIJo_large.jpg
Beli Kendaraan Baru? Ini Prosedur Pembayaran BBNKB yang Harus Diketahui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/11/3191116//founder_nawla_alwan_abdul_zaki-AdIE_large.jpeg
Sukses Berkarya Sebelum 30, UMKM Nawla Rajut Mimpi di Usia Muda bersama Shopee
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement