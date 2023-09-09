Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berkontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Nasional, Dirut Pertamina Raih Penghargaan Nawacita Award 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:26 WIB
Berkontribusi untuk Kemandirian Ekonomi Nasional, Dirut Pertamina Raih Penghargaan Nawacita Award 2023
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meraih penghargaan dalam acara Nawacita Award dalam kategori Kemandirian Ekonomi Sosial yang diselenggarakan di The Tribrata, Dharmawangsa, Jakarta, Jumat (8/9/2023). (Foto: dok Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati meraih penghargaan sebagai tokoh yang menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional pada ajang Anugrah Nawacita Award 2023.

Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah Forbes dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional.

Hal tersebut dikarenakan telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia. Dirut Pertamina ini juga berhasil memimpin Pertamina dalam pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 60 persen pada 2022.

Penghargaan yang digelar oleh Media Nawacita Indonesia, diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly yang berlangsung di Dharmawangsa, Jakarta, pada Jumat (8/9),

Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly menyampaikan Anugrah Nawacita Award merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan para tokoh nasional dan tokoh lokal yang menyumbang atau berkontribusi yang besar untuk memajukan daerah maupun bangsa dan negara serta mendukung kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Nawacita Award ini sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan program Nawacita yang menjadi Program Presiden Jokowi. Saya harapkan momentum ini akan terus dilanjutkan dan calon pemimpin bisa terus memberikan sumbangsihnya ke negara ini,” ujar Menkumham Yasonna.

