Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ugal-ugalan, Truk Terobos Lampu Merah Tabrak Minibus hingga Terbalik

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |02:30 WIB
Ugal-ugalan, Truk Terobos Lampu Merah Tabrak Minibus hingga Terbalik
Truk terbalik di Jombang, Jawa Timur (Foto: Mukhtar Bagus)
A
A
A

JOMBANG - Diduga karena sopirnya ugal-ugalan dan menerobos lampu merah, sebuah truk menabrak sebuah mobil minibus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat 9 September 2023 sore. Setelah berguling-guling hingga dua kali, truk tersebut langsung terbalik.

Truk langsung terbalik setelah menabrak mobil minibus di perempatan jalan raya Jombang-Surabaya tepatnya di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Mobil minibus yang ditabrak ringsek di bagian depannya. Beruntung, Bachrudin, anggota Satpol PP yang mengemudikan mobil minibus ini selamat.

Menurut anggota Satpol PP Jombang asal Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, peristiwa kecelakaan bermula saat ia sedang dalam perjalanan dari Desa Senden menuju ke rumah dinas wakil bupati untuk tugas piket jaga.

Saat tiba di perempatan Desa Kebontemu dan lampu traffic light menyala hijau, Bachrudin bergegas maju untuk melanjutkan perjalanan. Namun nahas, pada saat bersamaan dari arah utara ada truk yang dikemudikan Nur Hidayat, warga Grobogan, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah.

Seketika, truk menabrak mobil minibus hingga truk berguling-guling sebanyak dua kali dan terbalik. Usai kejadian, truk maupun mobil minibus yang ringsek langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190643/kecelakaan-sZQN_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Transjakarta: Kasusnya Ditangani Ditlantas Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190253/prabowo_subianto-kwtN_large.jpg
Ibu Siswa SD Kalibaru yang Ditabrak Mobil MBG Terharu Dijenguk Prabowo di RS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189559/mobil_mbg_tabrak_siswa-T0NE_large.jpg
Terungkap, Segini Kecepatan Mobil Pengangkut MBG saat Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189453/kecelakaan_mobil_mbg-TRfH_large.jpg
Sopir MBG Tersangka Penabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Ditahan, Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189445/kecelakaan_mobil_mbg-VkAz_large.jpg
Sopir MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru Diduga Ngantuk, Polisi: Baru Tidur Jam 4 Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/337/3189337/dpr-Knaf_large.jpg
Kapal Tongkang Kerap Tabrak Jembatan Ampera di Sungai Musi, DPR: Harus Dievaluasi 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement