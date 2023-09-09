Ugal-ugalan, Truk Terobos Lampu Merah Tabrak Minibus hingga Terbalik

JOMBANG - Diduga karena sopirnya ugal-ugalan dan menerobos lampu merah, sebuah truk menabrak sebuah mobil minibus di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat 9 September 2023 sore. Setelah berguling-guling hingga dua kali, truk tersebut langsung terbalik.

Truk langsung terbalik setelah menabrak mobil minibus di perempatan jalan raya Jombang-Surabaya tepatnya di Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Mobil minibus yang ditabrak ringsek di bagian depannya. Beruntung, Bachrudin, anggota Satpol PP yang mengemudikan mobil minibus ini selamat.

Menurut anggota Satpol PP Jombang asal Desa Senden, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, peristiwa kecelakaan bermula saat ia sedang dalam perjalanan dari Desa Senden menuju ke rumah dinas wakil bupati untuk tugas piket jaga.

Saat tiba di perempatan Desa Kebontemu dan lampu traffic light menyala hijau, Bachrudin bergegas maju untuk melanjutkan perjalanan. Namun nahas, pada saat bersamaan dari arah utara ada truk yang dikemudikan Nur Hidayat, warga Grobogan, Jawa Tengah melaju dengan kecepatan tinggi dan menerobos lampu merah.

Seketika, truk menabrak mobil minibus hingga truk berguling-guling sebanyak dua kali dan terbalik. Usai kejadian, truk maupun mobil minibus yang ringsek langsung dievakuasi oleh petugas dan dibawa ke kantor Satlantas Polres Jombang.

(Arief Setyadi )