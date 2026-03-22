Pembalap Muda Aldi Satya Mahendra Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

YOGYAKARTA – Pembalap muda nasional Aldi Satya Mahendra dikabarkan menjadi korban tabrak lari di ruas Jalan Magelang, Yogyakarta. Mobil yang diduga menabrak Aldi saat mengayuh sepeda langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Aldi mengalami tabrak lari di perempatan pingir jetis Yogyakarta. Video kejadian tersebut kemudian viral setelah diunggah salah satu akun media sosial @merapiuncover.

Dari keterangan Humas Polresta Yogyakarta, kecelakaan ini terjadi sekira pukul 05.45 WIB, tepatnya di Jalan Magelang, pada Rabu 18 Maret 2026. Insiden bermula saat sebuah mobil yang belum teridentifikasi dan seorang pengayuh sepeda atas nama Aldi, warga Pajangan, Bantul sama-sama melaju dari arah barat ke timur di Jalan Kyai Mojo.

Saat hendak berbelok ke arah utara menuju Jalan Magelang, mobil tersebut mendahulu sepeda kayuh dan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak di depan Parsley Bakery. Lantaran jarak yang terlalu dekat, korban Aldi tidak dapat menghindar dan membentur bagian belakang mobil tersebut.

Bukannya berhenti untuk memberikan pertolongan, pengemudi mobil justru memacu kendaraannya ke arah utara. Akibat kejadian ini, Aldi yang berusia 19 tahun mengalami luka sobek pada jari tangan kiri dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Panti Rapih untuk mendapatkan perawatan medis.