Pembalap Muda Aldi Satya Mahendra Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya

Galih Wisma , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |14:03 WIB
Pembalap Muda Aldi Satya Mahendra Jadi Korban Tabrak Lari, Begini Kronologinya
Pembalap muda Aldi Satya Mahendra jadi korban tabrak lari (Foto: Ist)
YOGYAKARTA – Pembalap muda nasional Aldi Satya Mahendra dikabarkan menjadi korban tabrak lari di ruas Jalan Magelang, Yogyakarta. Mobil yang diduga menabrak Aldi saat mengayuh sepeda langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Aldi mengalami tabrak lari di perempatan pingir jetis Yogyakarta. Video kejadian tersebut kemudian viral setelah diunggah salah satu akun media sosial @merapiuncover. 

Dari keterangan Humas Polresta Yogyakarta, kecelakaan ini terjadi sekira pukul 05.45 WIB, tepatnya di Jalan Magelang, pada Rabu 18 Maret 2026. Insiden bermula saat sebuah mobil yang belum teridentifikasi dan seorang pengayuh sepeda atas nama Aldi, warga Pajangan, Bantul sama-sama melaju dari arah barat ke timur di Jalan Kyai Mojo.

Saat hendak berbelok ke arah utara menuju Jalan Magelang, mobil tersebut mendahulu sepeda kayuh dan tiba-tiba melakukan pengereman mendadak di depan Parsley Bakery. Lantaran jarak yang terlalu dekat, korban Aldi tidak dapat menghindar dan membentur bagian belakang mobil tersebut. 

Bukannya berhenti untuk memberikan pertolongan, pengemudi mobil justru memacu kendaraannya ke arah utara. Akibat kejadian ini, Aldi yang berusia 19 tahun mengalami luka sobek pada jari tangan kiri dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Panti Rapih untuk mendapatkan perawatan medis. 

Viral Chery Tiggo Tabrak Pedagang Mie Ayam di Kelapa Gading, Gerobak Hancur dan Korban Luka Parah
Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ, Lalu Lintas Arah Cikampek Macet Parah
Pria Tewas Tertabrak Mobil saat Menyeberang di Tol Sedyatmo
Diduga Ngantuk, Pemotor Tewas Mengenaskan Tersenggol Transjakarta di Jakut
5 Fakta Kecelakaan Beruntun 10 Kendaraan di Tol Cipularang Tewaskan 2 Orang
Jatuh Usai Tabrak Separator, Pemotor Tewas Terlindas Transjakarta di Jakpus
