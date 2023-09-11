Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi jadi Fokus Utama di APBD Perubahan 2023

AMUNTAI - Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) melalui Sekretaris Daerah HSU, Adi Lesmana, menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 fokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan serta perekonomian.

"Pada Rancangan Perubahan APBD yang kami sampaikan, sebagian besar porsi anggaran untuk pelayanan dasar masyarakat. Sebagai contoh anggaran untuk Dinas Pendidikan kita alokasikan sebesar 21,98 persen dari total belanja, dan Dinas Kesehatan kita alokasikan sebesar 12,68 persen dari total belanja." kata Sekda HSU, Adi Lesmana saat menyampaikan pidato dalam agenda penyampaian Jawaban Kepala Daerah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Kamis (7/9/2023).

Sedangkan, kata Adi, untuk anggaran pendukung perekonomian masyarakat tersebar pada beberapa SKPD, antara lain Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, dan lain-lain.

Selain itu, menanggapi permohonan Fraksi DPRD, agar proyeksi kenaikan belanja daerah diarahkan pada bidang pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai dengan kondisi daerah yang 85 persen adalah daerah rawa.

“Sudah kita akomodir dalam Rancangan Perubahan APBD ini,” katanya.