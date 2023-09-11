Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bupati Bone Bolango Tetap Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan Meski Jabatannya Berakhir Oktober

Imam Rachmawan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:18 WIB
Bupati Bone Bolango Tetap Dukung Program BPJS Ketenagakerjaan Meski Jabatannya Berakhir Oktober
Bupati Hamim Pou saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo yang baru, Widhi Astri Aprillia Nia, di Lobby Kantor Bupati Bone Bolango. (Foto: dok. Pemkab Bone Bolango)
SUWAWA - Bupati Bone Bolango, Hamim Pou, menyatakan akan terus mendukung dan mensuport program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja rentan dan pekerja di desa wilayah Kabupaten Bone Bolango.

Hal ini diutarakan Bupati Hamim Pou saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo yang baru, Widhi Astri Aprillia Nia, di Lobby Kantor Bupati Bone Bolango, Senin (11/9/2023).

Hamim mengatakan meski dirinya akan mengakhiri kepemimpinannya sebagai Bupati Bone Bolango pada Oktober 2023 mendatang, program BPJS Ketenagakerjaan tetap menjadi skala prioritas.

"Insya Allah saya akan terus mensuport program BPJS Ketenagakerjaan selama saya memimpin daerah ini bahkan dimana pun saya berada. Di APBD Perubahan nanti akan ada penambahan kepesertaan untuk pekerja rentan dan juga penambahan peserta yang ada di anggaran desa," kata Bupati Hamim didampingi Kepala Dinas Nakerkum, Roswaty Agus.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Widhi Astri Aprillia Nia, mengungkapkan kunjungannya menemui Bupati Bone Bolango Hamim Pou, selain bersilaturahmi karena dirinya baru bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, juga terkait dengan keberlangsungan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pekerja rentan dan pekerja di desa.

