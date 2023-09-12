Truk Muatan Batubara Terbakar Hebat di Jalinsum OKU

BATURAJA - Sebuah mobil jenis tronton yang diduga mengangkut batu bara terbakar hebat di Jalan lintas sumatera Desa tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji, Selasa petang (12/9/2023).

Belum ada pernyataan resmi dari mana sumber api yang menghanguskan mobil truk tronton itu. Namun, foto mobil yang telah di lahap api sempat beredar di beberapa group whatsapp.

Kapolsek Semidang Aji IPDA Hartomi yang coba dikonfirmasi membenarkan adanya kebakaran tersebut. Namun, dirinya juga belum mengetahui penyebab pasti kebakaran.

"Iya benar, saat ini api masih menyala. Kejadiannya baru saja, sekitar pukul 18.00 WIB. Saat ini petugas pemadam kebakaran dari Semidang aji masih berupaya memadamkan api," ujar Ipda Hartomi.

Hartomi juga belum mengetahui siapa pengemudi truk yang terbakar itu. Ia hanya berkata sata ini pihaknya masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan data.

"Belum tahu siapa sopirnya. Sepertinya truk ini mengangkut batubara. Saat ini anggota masih mengumpulkan data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )