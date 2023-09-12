Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Truk Muatan Batubara Terbakar Hebat di Jalinsum OKU

Widori Agustino , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |20:03 WIB
Truk Muatan Batubara Terbakar Hebat di Jalinsum OKU
Truk batubara terbakar hebat di OKU (Foto: Widori)
A
A
A

BATURAJA - Sebuah mobil jenis tronton yang diduga mengangkut batu bara terbakar hebat di Jalan lintas sumatera Desa tebing Kampung Kecamatan Semidang Aji, Selasa petang (12/9/2023).

Belum ada pernyataan resmi dari mana sumber api yang menghanguskan mobil truk tronton itu. Namun, foto mobil yang telah di lahap api sempat beredar di beberapa group whatsapp.

Kapolsek Semidang Aji IPDA Hartomi yang coba dikonfirmasi membenarkan adanya kebakaran tersebut. Namun, dirinya juga belum mengetahui penyebab pasti kebakaran.

"Iya benar, saat ini api masih menyala. Kejadiannya baru saja, sekitar pukul 18.00 WIB. Saat ini petugas pemadam kebakaran dari Semidang aji masih berupaya memadamkan api," ujar Ipda Hartomi.

Hartomi juga belum mengetahui siapa pengemudi truk yang terbakar itu. Ia hanya berkata sata ini pihaknya masih melakukan pendalaman dengan mengumpulkan data.

"Belum tahu siapa sopirnya. Sepertinya truk ini mengangkut batubara. Saat ini anggota masih mengumpulkan data," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176031/viral-fvFW_large.jpg
Truk Tangki BBM Terbakar di Palmerah Jakbar, 1 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/525/3153061/viral-5BEp_large.jpg
Viral Wuling Air Ev Korsleting dan Terbakar saat Hujan Deras di Bandung, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/338/3144174/mayat-PcIw_large.jpg
Tragis, Lansia Tewas Terbakar Dalam Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/338/3138503/mobil_listrik_byd_seal_keluarkan_asap_di_jakbar-oCEQ_large.jpg
Mobil BYD Seal Keluarkan Asap Pekat dalam Garasi Rumah, Puluhan Petugas Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/338/3131987/ilustrasi_mobil_terbakar-4Ol1_large.jpg
Mobil Polisi di Depok Dibakar Saat Hendak Tangkap Penganiaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/338/3109126/kebakaran-RYd1_large.jpg
Armada JakLingko Ludes Terbakar di Terminal Kalideres, Korban Nihil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement