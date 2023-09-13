Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur : Kumpulan Tanya Jawab yang Menggelitik

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 13 September 2023 |05:01 WIB
Humor Gus Dur : Kumpulan Tanya Jawab yang Menggelitik
Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid. (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikenal sebagai sosok humoris. Ia kerap melontarkan humor yang bisa membuat pendengarnya tertawa.

Tak jarang Gus Dur menyelipkan humor dalam berbagai kesempatan. Termasuk ketika dimintai keterangan oleh wartawan.

Berikut kumpulan tanya jawab Gus Dur dengan wartawan yang menggelitik, sebagaimana dilansir dari nu.or.id, Rabu (13/9/2023) :

Wartawan: “Gus, mengapa setiap kampanye PPP selalu ramai?”

Gus Dur: “Sebab setiap suami membawa empat istri.”

Wartawan: “Mengapa sampai kapan pun Bulan Bintang tidak akan menang?”

Gus Dur: “Karena masih ada matahari.”

Wartawan: “Menurut Anda, partai-partai mana saja yang sealiran?”

Gus Dur: “Keadilan Sejahtera, Damai Sejahtera, Buruh Sejahtera.”

