HOME NEWS NEWS

Masyarakat Diajak Diskusikan Gagagan Bacapres Ketimbang Tayangan Azan Ganjar Pranowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |01:21 WIB
Prabu Revolusi (Foto: tangkapan layar)
Prabu Revolusi (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin redaksi Inews TV, Prabu Revolusi mengajak masyarakat untuk memperdebatkan kebijakan dari tiga kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) atau Bacawapres menjelang Pemilu 2024 ini.

Menurut dia, langkah tersebut lebih baik dari pada harus mempersoalkan munculnya Ganjar Pranowo dalam tayangan azan magrib.

Saat ini masing-masing kandidat telah membuat misi visi jika memang terpilih sebagai Presiden pada 2024 mendatang.

"Imbauan. Saya pikir publik sepakat saja, lebih baik mendiskusikan gagasan, di luar gagasan itu menjadi hak hidup masing-masing capres masing-masing individu, masing-masing tokoh. Kita tidak mengomentari siapa istri, siapa anak dan semacamnya enggak, kita enggak mengomentari pagi-pagi bangun jam berapa, sholat subuh atau enggak. Itu domain pribadi," kata Prabu.

Lebih rinci, Prabu memberikan contoh ketika Ganjar dengan gagasannya akan menaikan gaji guru, sedangkan prabowo yang akan memberikan makanan secara gratis kepada siswa sekolah. Serta janji dari Cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang akan menaikan dana desa menjadi Rp5 Miliar.

"Ya sekatang Kalau misalnya memang mau mengkritik, krikit di tataran gagasan. Gagasannya Ganjar itu ada yang bagus atau enggak, ada yang negatif atau enggak, ayo diskusikan itu, termasuk juga kritik kepada calon yang lain, apakah itu Prabowo ataupun juga Anies mainkan di tataran gagasan," katanya.

