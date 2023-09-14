Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Bule Asyik Mesum di Pekarangan Rumah Warga Meskipun Terdengar Gonggongan Anjing

Indira Arri , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |06:06 WIB
Bule Asyik Mesum di Pekarangan Rumah Warga Meskipun Terdengar Gonggongan Anjing
Bule asyik mesum di tengah gonggongan anjing di Bali
A
A
A

 

BALI - Warga Negara Asing (WNA) kembali membuat ulah di Bali. Kali ini seorang WNA pria dan wanita dari warga Indonesia melakukan tindakan asusila di pekarangan rumah warga.

Aksi tak senonoh tersebut berlangsung di Kawasan Seminyak Badung Bali. Keduanya mesum dan terekam CCTV di rumah warga tersebut dan viral di media sosial (medsos).

Seorang pria WNA dan wanita yang diduga WNI tersebut melakukan hubungan intim di dalam pekarangan rumah warga di Jalan Kayu Aya Seminyak, Kuta, Badung, Bali.

Dalam video itu, keduanya tampak tetap melakukan hubungan panas meskipun terdengar gonggongan anjing yang keras lantaran adanya aktivitas dari pasangan yang tak dikenali anjing tersebut.

Peristiwa ini diketahui terjadi pada Sabtu 9 September 2023, sekitar pukul 00:45 Wita.

"Pemilik rumah melaporkan peristiwa tak terpuji tersebut dan tengah dilakukan penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan, Kamis (14/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157523/viral-seqw_large.jpg
Lisa Mariana Mangkir Dipanggil Polisi soal Video Porno, Lawan Mainnya Diperiksa di RS Bhayangkara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/525/3157358/lisa_mariana-vGzc_large.jpg
Selebgram Lisa Mariana Kembali Dipanggil Polda Jabar Terkait Kasus Video Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/525/3155567/video_mesum-au3f_large.jpg
Lisa Mariana Diperiksa 5 Jam di Polda Jabar Terkait Video Mesum, Akui Pemeran Wanita Dirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/609/3101169/viral-7FnG_large.jpg
Bejat! Guru Diduga Mesum dengan Siswi SMP Dalam Masjid, Videonya Viral di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/525/3087042/viral-RqPj_large.jpg
Heboh! Beredar Link Video Syur Pelajar SMA Sukabumi Bersetubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/519/3081254/viral-nA1W_large.jpg
Blitar Gempar! Video Syur TKW Hong Kong dengan Pacarnya Viral di Media Sosial
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement