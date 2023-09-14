Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Hujan di Sleman, BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Tinggi

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 14 September 2023 |08:49 WIB
Hujan di Sleman, BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Tinggi
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

SLEMAN - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi gelombang tinggi di perairan selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada hari ini, Kamis (14/9/2023).

BMKG memprediksi tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara *2.5 – 4.0 m atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi cuaca di pagi hari bakal cerah berawan. Siang – sore hari akan ada potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Sementara malam hari akan berawan dan Jumat 15 September 2023 dini hari bakal berawan.

Suhu udara berkisar 19 - 31 °C dengan kelembapan udara 60 - 96 %. Angin bertiup Dari Timur – Selatan dengan kecepatan maksimum 25 km/jam.

(Arief Setyadi )

      
