Dikomandoi Ali Moertopo, Operasi Intelijen Soeharto Basmi PKI dari Bumi Pertiwi

JAKARTA - Presiden Soeharto menjalankan Opsus (Operasi Khusus) yang salah satu misinya membentengi negara dari bangkitnya komunisme pasca Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI).

Opsus dikomandani Ali Moertopo. Ia bertugas mengawasi setiap gerak anasir komunisme, bahkan pergerakan yang dimungkinkan muncul dari negara lain. Tidak terkecuali Amerika dan sekutunya, Opsus juga diam-diam mengawasi.

“Termasuk Amerika dan sekutunya, sampai memantau perkembangan paham komunisme di Hong Kong,” demikian dikutip dari buku Legenda Pasukan Komando Dari Kopassus Sampai Operasi Khusus (2017).

BACA JUGA: Munculnya Isu Dewan Jenderal dan Pembunuhan Soekarno 4 Bulan Sebelum G30SPKI

Agen Opsus melakukan pemantauan dengan detail. Misalnya di Hong Kong, agen Opsus mengamati setiap perkembangan situasi dari berbagai sektor. Mulai dari budaya, sosial dan perekonomian.

Perkembangan komunis diamati melalui berbagai pagelaran seni, memantau isu media massa, termasuk melibatkan diri ke dalam berbagai diskusi publik. Adapun pembentukan Opsus sendiri karena PKI memiliki pengalaman sejarah jatuh dan bangkit.

PKI pernah kembali bangkit pasca peristiwa pemberontakan November 1926 yang gagal. Kemudian, bangkit kembali pasca peristiwa Madiun September 1948. Bahkan, PKI menjadi partai politik dengan perolehan suara empat besar pada Pemilu 1955, yakni bersaing dengan PNI, Masyumi dan NU.

Opsus juga dilakukan di dalam negeri. Selain itu, juga dilakukan penggalangan berbagai kekuatan sosial politik guna mengokohkan kekuasaan Presiden Soeharto. Sementara kekuatan sosial politik Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis), yakni sisa warisan rezim Soekarno, tidak dibiarkan berkembang. Termasuk sisa-sisa kekuatan DI/TII dan PRRI/Permesta juga turut dijinakkan.

“Operasi-operasi ini juga untuk menjamin kelompok-kelompok yang melawan pemerintah tidak memegang kendali organisasi yang masih dapat menghimpun dukungan besar”.

Opsus yang dipimpin Ali Moertopo secara organisasi berbeda dengan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara). Anggota opsus terbagi dua, yakni anggota organik yang berasal dari perwira aktif dan anggota jejaring yang direkrut dari aktivis, mahasiswa, tokoh agama dan pengusaha.