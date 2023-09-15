Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah G30S PKI jika Berhasil, Dewan Revolusi Siapkan Langkah yang Mengerikan

Solichan Arif , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |04:00 WIB
Kisah G30S PKI jika Berhasil, Dewan Revolusi Siapkan Langkah yang Mengerikan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nama Dewan Revolusi muncul sehari pasca peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September 1965, yakni diumumkan pertama kali melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI).

Disampaikan dalam siaran RRI tepat pukul 07.20 WIB. Bahwa Dewan Revolusi yang telah mengambil inisiatif melaksanakan Gerakan 30 September dikomandani oleh Letkol Untung Sutopo.

Untung yang pernah menumpas pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera Barat merupakan Komandan Batalyon I Resimen Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno.

“Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi penting-penting serta obyek-obyek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September,” demikian siaran RRI seperti dikutip dari buku Jenderal Yoga Loyalis di Balik Layar (2018).

Gerakan Dewan Revolusi ditujukan kepada Dewan Jenderal yang oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dituding sebagai sekumpulan perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno.

Dewan Jenderal bahkan dicurigai hendak melakukan kup atau kudeta. Dalam siaran RRI sehari pasca G30S PKI, Dewan Revolusi juga menyatakan, untuk mencapai tujuannya Dewan Jenderal berencana melakukan pamer kekuatan.

Halaman:
1 2 3
      
