2 Sosok Presiden Indonesia yang Benar-benar Tinggal di Istana Merdeka

JAKARTA- Ada 2 sosok Presiden Indonesia yang benar-benar tinggal di Istana Merdeka. PasalnyaTempat tersebut dibuat untuk memberikan rasa aman bagi petinggi negara, baik untuk bekerja, berkantor maupun beristirahat.

Meski tidak ada peraturan resmi yang mengikat seorang Presiden untuk tinggal di tempat tersebut. Akan tetapi ada beberapa Presiden yang benar-benar menghuni dengan tinggal disana.

Berikut 2 sosok Presiden Indonesia yang benar-benar tinggal di Istana Merdeka dilansir dari berbagai sumber:

1. Soekarno

Presiden pertama Indonesia, Soekarno, tinggal di Istana Merdeka sejak akhir tahun 1949. Kala itu Soekarno tiba dari Yogyakarta, setelah sempat bertempat tinggal di sana sewaktu ibu kota dipindahkan sementara.

Sementara pada bagian barat, dibuatlah tempat rapat dan berkumpul untuk kegiatan-kegiatan yang lebih resmi . Lalu sebagai ruangan lainnya dijadikan sebagai tempat bagi para duta besar kepercayaan Presiden.