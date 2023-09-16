Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Syekh Siti Jenar Dihukum Mati oleh Wali Songo? Ini Alasannya

Alya Shafa Maryam , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:14 WIB
Kenapa Syekh Siti Jenar Dihukum Mati oleh Wali Songo? Ini Alasannya
Kenapa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh Wali Songo? (Foto: ayoberbagi.kemdikbud)
A
A
A

JAKARTA - Syekh Siti Jenar memiliki nama Abdul Jalil dan nama kecil San Ali (juga dikenal dengan nama Sunan Jepara, Sitibrit, Syekh Lemahbang, Syekh Jabarantas) adalah seorang tokoh sufi asal malaka dan salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Demak.

Syekh Siti Jenar dikenal sebagai seorang tokoh sufi yang kontroversial, yang akhirnya dihukum mati oleh Wali Songo, kelompok ulama yang dikenal sebagai pemimpin agama Islam di Nusantara pada abad ke-15. Di balik kisah ini, terdapat berbagai alasan yang melatarbelakangi tindakan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar oleh Wali Songo.

Salah satu alasan utama di balik hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar adalah perbedaan pandangan keagamaan antara beliau dan Wali Songo. Syekh Siti Jenar mengembangkan ajaran sufi yang dianggap kontroversial oleh banyak ulama pada waktu itu.

Beliau dituduh menganut paham wahdatul wujud, yang berpendapat bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Allah, dan karenanya, batasan antara manusia dan Tuhan menjadi kabur. Pandangan ini dianggap oleh Wali Songo sebagai bid'ah (perbuatan yang tidak pernah diperintahkan) yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan ajaran Islam yang mereka yakini.

Ancaman terhadap Kekuasaan Politik

Selain perbedaan pandangan agama, Syekh Siti Jenar juga dituduh oleh Wali Songo sebagai sosok yang membawa ancaman terhadap stabilitas politik dan kekuasaan mereka. Pada masa itu, Wali Songo memiliki pengaruh yang signifikan dalam pemerintahan Islam di Nusantara.

Syekh Siti Jenar, dengan pandangan keagamaannya yang berbeda, bisa dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas dan pengaruh politik mereka. Oleh karena itu, hukuman mati dapat dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjaga stabilitas kekuasaan dan otoritas ulama pada masa itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683/palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement