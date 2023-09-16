Misteri Pasukan Harimau Indonesia, Konon Satu Prajurit Setara 300 Tentara

JAKARTA - Mengenal Pasukan Harimau Indonesia yang lebih ditakuti dari Kopassus, 1 Denharin setara dengan 300 tentara biasa. Dalam dunia militer Indonesia setiap matra yang ada di Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki pasukan khusus.

Pasukan khusus di Indonesia yang terkenal adalah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) untuk TNI Angkatan Darat dan Komando Pasukan Katak (Kopaska) untuk TNI Angkatan Laut. Namun lebih dari itu, ternyata ada pasukan khusus yang tak banyak orang ketahui dan paling ditakuti, yakni Den Harin.

Den Harin atau Datesemen Harimau adalah salah satu pasukan khusus yang pernah dimiliki Indonesia. Konon, pasukan ini bertugas untuk mengawal Presiden secara senyap. Namun hingga hari ini belum ada keterangan resmi dari Mabes TNI tentang keberadaan pasukan Den Harin.

Tak hanya itu, pasukan khusus ini juga memiliki tugas menanggulangi teror-teror yang masuk ke Indonesia. Hanya saja, keberadaan pasukan ini tak terendus oleh siapapun.

Saking misteriusnya, keberadaan pasukan khusus ini bahkan diragukan. Bagaimana tidak, hingga kini belum ada dokumen yang menampakkan wujud dari pasukan tersebut.

Kendati begitu, Den Harin diyakini dibentuk pada 1986. Pasukan ini dibentuk bermula dari masa awal kemerdekaan Indonesia, saat Belanda ingin kembali merebut kekuasaan.