INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Di Banda Aceh, Hary Tanoe Tegaskan Komitmen Perindo Sejahterakan Masyarakat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |12:34 WIB
Di Banda Aceh, Hary Tanoe Tegaskan Komitmen Perindo Sejahterakan Masyarakat
Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. (Foto: Dok Perindo)
A
A
A

BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan komitmen turut serta dalam mensejahterakan masyarakat saat melakukan kunjungan ke Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, Minggu (17/09/2023).

“Memberi arahan pada konsolidasi DPW, DPD dan Bacaleg Partai Perindo Aceh di Banda Aceh. Kalau melihat dari pengurus ya, Ketua DPW Partai Perindo Aceh Pak Tgk Batee dan Calegnya ada Mayjen TNI Purn Pak Teuku Abdul Hafil Puddin dan lain-lain,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Selasa (19/09/2023).

BACA JUGA:

Pimpin Konsolidasi Partai Perindo, Hary Tanoe Optimis Dulang Suara di Riau 

Hary Tanoe optimistis Partai Perindo bisa meraih suara maksimal di Aceh. “Saya yakin, kita bisa memaksimalkan suara dan tentunya kursi kita di sini, baik itu DPR RI maupun provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi kita juga punya strategi khusus. Saya yakin bahwa strategi itu akan lebih meningkatkan suara kita di Aceh,” tulisnya.

Dia pun menegaskan Partai Perindo memiliki komitmen yang jelas. Komitmen tersebut adalah ambil bagian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Komitmen Partai Perindo besar di seluruh provinsi: Seluruh kabupaten/kota besar, termasuk Aceh. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mapan supaya mesin ekonomi itu jadi kuat, termasuk di Aceh,” pungkas Hary Tanoe.

(Qur'anul Hidayat)

      
