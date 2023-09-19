Nyasar, Drone Berpeledak dari Perang Rusia-Ukraina Mendarat di Kota Resor Bulgaria

SOFIA - Tim penjinak bom tentara Bulgaria pada Senin, (18/9/2023) dengan ledakan terkendali menghancurkan sebuah perangkat peledak yang terpasang pada pesawat tak berawak yang mendarat pada Minggu, (17/9/2023) malam di kota Tyulenovo di Laut Hitam, kata kementerian pertahanan dalam sebuah pernyataan.

Unit militer memeriksa lokasi tersebut dan menyimpulkan bahwa pengangkutan drone ke lokasi lain dengan bahan peledak masih terpasang tidak mungkin dilakukan, kata kementerian pertahanan.

“Kami tentu dapat berasumsi bahwa hal ini terkait dengan perang yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina,” kata Menteri Pertahanan Todor Tagarev kepada wartawan sebagaimana dilansir Reuters. “Perang ini pasti terkait dengan meningkatnya risiko terhadap keamanan kita.”

Tagarev tidak memberikan informasi lebih rinci tentang dari mana drone itu berasal dan bagaimana drone itu sampai ke Bulgaria, salah satu anggota NATO.

Resor wisata Tyulenovo terletak 70 kilometer selatan perbatasan Rumania dan di seberang Laut Hitam dari Krimea, semenanjung yang dianeksasi oleh Rusia pada 2014 dan sekarang menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak Ukraina.

Polisi menutup area tersebut pada Minggu malam dan membatasi akses publik ke teras restoran setempat, Marian Zhechev, walikota kotamadya Shabla di mana Tyulenovo menjadi bagiannya, mengatakan kepada Nova TV.