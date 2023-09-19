Kerangka Dinosaurus Langka Akan Dilelang, Ditaksir Laku Terjual Rp20 Miliar

Kerangka dinosaurus yang langka akan dilelang pada Oktober di Paris (Foto: Reuters)

PARIS – Kerangka dinosaurus yang sangat terpelihara dengan baik, Camptosaurus yang dikenal sebagai Barry, akan dilelang di Paris pada bulan depan.

Dinosaurus, yang berasal dari periode Jurassic akhir sekitar 150 juta tahun yang lalu, pertama kali ditemukan di Wyoming pada 1990-an. Kerangka ini awalnya dipugar pada 2000 oleh ahli paleontologi Barry James, yang menjadi asal muasal namanya.

Laboratorium Italia Zoic, yang mengakuisisi Barry pada tahun lalu, telah melakukan pekerjaan restorasi lebih lanjut pada kerangka tersebut, yang tingginya 2,1 meter (6,9 kaki) dan panjang 5 meter (16,4 kaki).

“Ini adalah spesimen yang terawetkan dengan sangat baik, dan cukup langka,” kata Alexandre Giquello, dari rumah lelang Drouot di Paris, tempat penjualan akan dilakukan, dikutip CNN.

“Contoh tengkoraknya, tengkoraknya sudah lengkap 90% dan sisa (kerangka) dinosaurus sudah lengkap 80%,” ujarnya.