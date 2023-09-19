5 KKB Teroris Anak Buah Pecatan TNI Yotam Bugiangge Tewas Kena Bazoka Marinir

Pasukan Marinir Baku Tembak dengan KKB/Tangkapan layar media sosial

JAKARTA- Satgas Batalyon Marinir 7 terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) teroris di Yahukimo, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu.

Peristiwa ini menewaskan lima orang yang diduga anggota KKB teroris. Mereka adalah Darnius Heluka, Musa Heluka, Man Senik, Yoman Senik dan Kapai Payage.

Juru bicara Petisi Rakyat Papua, Jefry Wenda mengunggah sebuah video seseorang berpakaian mirip TNI sedang menembakan Bazoka malalui akun Twitternya @jefry_wnd.

Dalam video tersebut, terdengar suara memekakan setelah bazoka ditembakan satu kali disusul dengan asap yang mengepul. Jefry menuliskan bahwa bom bazoka itu menghantam TPNPB/KKB di Yahukimo pada Jumat 15 September 2023.

Sebelumnya, Kepala Penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kapen Kogabwilhan) III Kol Czi Ign Suriastawa, mengatakan, lima jenazah KKB yang tewas saat baku tembak dengan Satgas Batalyon Marinir 7 di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan itu, sudah dimakamkan, Sabtu (16/9).

“Lima orang yang tewas itu merupakan anak buah Yotam Bugiangge, desertir TNI yang membelot dan bergabung dengan KKB di wilayah Nduga,” ujarnya.