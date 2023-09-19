Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kebakaran Savana Gunung Gede Berhasil Dipadamkan

Mochamad Andi Ichsyan , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |12:02 WIB
Kebakaran Savana Gunung Gede Berhasil Dipadamkan
Kebakaran savana Gunung Gede berhasil dipadamkan. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
CIANJUR – Api kebakaran savana Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat, sudah padam sejak Senin (18/9/2023) sore kemarin. Kebakaran melahap seluas tiga hektare savana gunung tersebut.

Kepala Balai TNGP, Sapto Aji Prabowo mengatakan, api berhasil dipadamkan setelah tim dari pegiat alam berjibaku turun ke lokasi.

 BACA JUGA:

“Kebaran berada di sebelah barat savana, pemadaman dengan menggunakan alat seadanya,” ucap Sapto, Selasa (19/8/2023).

Sementara untuk kondisi jalur pendakian sendiri terbilang normal. “Namun untuk pendakian masih ditutup,” ucapnya.

Hingga saat ini, itu pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

(Qur'anul Hidayat)

      
