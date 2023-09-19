Kebakaran Savana Gunung Gede Berhasil Dipadamkan

CIANJUR – Api kebakaran savana Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat, sudah padam sejak Senin (18/9/2023) sore kemarin. Kebakaran melahap seluas tiga hektare savana gunung tersebut.

Kepala Balai TNGP, Sapto Aji Prabowo mengatakan, api berhasil dipadamkan setelah tim dari pegiat alam berjibaku turun ke lokasi.

“Kebaran berada di sebelah barat savana, pemadaman dengan menggunakan alat seadanya,” ucap Sapto, Selasa (19/8/2023).

Sementara untuk kondisi jalur pendakian sendiri terbilang normal. “Namun untuk pendakian masih ditutup,” ucapnya.

Hingga saat ini, itu pihak Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.

(Qur'anul Hidayat)