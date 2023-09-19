Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kasus Mayat Tanpa Kepala, Sejumlah Warga Indramayu Jalani Tes DNA

Andrian Supendi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |20:01 WIB
Kasus Mayat Tanpa Kepala, Sejumlah Warga Indramayu Jalani Tes DNA
Warga Indramayu jalani tes DNA terkait penemuan mayat tanpa kepala (Foto: Andrian Supendi)
INDRAMAYU - Teka-teki misteri penemuan empat mayat tanpa kepala di pesisir Lampung mulai menemui titik terang. Diduga mayat tersebut merupakan warga Kabupaten Indramayu.

Polisi mengungkap, ada warga Indramayu yang menghubungi Polres Lampung dan menyampaikan atas hilangnya keluarga dengan ciri-ciri baju sesuai dengan yang dikenakan salah satu mayat.

Sementara di sisi lain, beberapa warga di Indramayu juga mengaku ada yang kehilangan anggota keluarganya.

Berdasarkan informasi, pada 21 Agustus 2023 lalu, Kapal Motor (KM) Bintang Mutiara Jaya dilaporkan karam diterjang ombak di perairan Karawang-Subang. Sejumlah Anak Buah Kapal (ABK) yang menghilang, hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar, melalui Kasat Polairud Polres Indramayu Iptu Asep Suryana, mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti untuk mencari para keluarga korban usai mendapat laporan dari Polda Lampung.

"Kita cari para anggota keluarga KM Bintang Mutiara Jaya yang hilang," kata Asep, kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (19/9/2023).

