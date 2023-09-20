Azerbaijan Luncurkan Serangan Anti Teror Melawan Nagorno-Karabakh dan Desak Separatis Etnis Armenia Menyerah

AZERBAIJAN – Azerbaijan telah melancarkan operasi "anti-teror" di Nagorno-Karabakh, dan mengatakan pihaknya tidak akan berhenti sampai separatis etnis-Armenia menyerah.

Ketegangan di Kaukasus Selatan telah meningkat selama berbulan-bulan di sekitar daerah kantong yang memisahkan diri tersebut, yang diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan.

Seperti diketahui, Azerbaijan dan Armenia terakhir berperang pada tiga tahun lalu.

Baku memerintahkan "formasi militer ilegal Armenia" untuk menyerahkan senjata dan membubarkan "rezim ilegal" mereka.

Azerbaijan dan Armenia pertama kali berperang pada awal 1990-an setelah jatuhnya Uni Soviet. Kemudian pada 2020 Azerbaijan merebut kembali wilayah di dalam dan sekitar Nagorno-Karabakh sebelum gencatan senjata disetujui dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia.

Etnis Armenia di Karabakh pada Selasa (19/9/2023) meminta gencatan senjata dan memulai pembicaraan. Namun jelas dari ultimatum Azerbaijan bahwa tujuan Baku adalah menyelesaikan penaklukannya atas wilayah pegunungan tersebut.

Perdana Menteri (PM) Armenia Nikol Pashinyan menuduh Azerbaijan memulai operasi darat yang bertujuan untuk "pembersihan etnis".