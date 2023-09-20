7 Kekuatan Ekonomi Jepang, Dari Pertanian Beras Hingga Merk Brand Terkenal Dunia

JAKARTA - Jepang, dengan warisan budayanya yang kaya dan inovasinya yang terus berkembang, telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia yang paling menonjol dari negara lain. Dari pertanian beras hingga merk brand terkenal di dunia, menjadikan berbagai landasan oleh Jepang untuk meraih keberhasilan ekonominya.

Sistem manajemen ekonomi Jepang memiliki karakteristik yang unik di dunia. Meskipun keterlibatan langsung pemerintah dalam kegiatan ekonomi terbatas, pengaruh dan kontrol pemerintah atas dunia usaha jauh lebih signifikan dan meluas dibandingkan dengan negara-negara yang menganut sistem perekonomian pasar.

Pengendalian ini utamanya dilakukan melalui konsultasi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor usaha, serta melalui partisipasi pemerintah dalam sektor perbankan. Proses konsultasi ini seringkali terjadi melalui komite dan kelompok gabungan yang memantau performa ekonomi, menetapkan sasaran, dan aktif terlibat dalam hampir setiap cabang dan sektor ekonomi.

Praktik perencanaan jangka panjang telah menjadi pilar utama dalam fungsi ekonomi Jepang. Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan ekonomi pemerintah, berbagai kebijakan telah digunakan untuk mengatur bagaimana sumberdaya dialokasikan di antara berbagai sektor industri serta untuk mempengaruhi struktur industri tertentu.

Dilansir dari britannica.com, berikut adalah 7 kekuatan ekonomi Jepang yang telah mengangkatnya ke panggung global:

1. Pertanian yang Produktif

Meskipun luas lahan pertanian di Jepang terbatas, teknologi pertanian canggih dan budaya yang menghargai makanan telah membuat negara ini menjadi produsen beras terkemuka di dunia. Varietas beras Jepang seperti "Koshihikari" sangat diminati di seluruh dunia.