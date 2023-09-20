Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jejak Majapahit di Papua Disebutkan dalam Kitab Negarakertagama, Begini Penjelasannya

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |05:00 WIB
Jejak Majapahit di Papua Disebutkan dalam Kitab Negarakertagama, Begini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Majapahit merupakan kerjaaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara sekaligus monarki terbesar dalam sejarah Indonesia.

Tak hanya menguasai kepulauan di Indonesia, pemerintahan Majapahit kala itu disebutkan terbentang hingga semenanjung Malaya, dan Kepulauan Sulu, Filipina.

Sehingga tak heran bila Fakfak yang masuk wilayah Papua Barat juga tak luput dari kepemimpinan Hayam Wuruk.

Fakfak juga dikenal sebagai Kota Tua, karena sejarah dan perjuangannya di masa kolonial. Selain itu kota ini dijuluki dengan kota pemerintahan dan Kota Pala karena komoditasnya.

Bahkan kota ini juga disebutkan dalam kitab klasik Negarakertagama (1365 M) yang menyatakan sejumlah daerah yang terletak di bagian timur Indonesia yakni nama Wwanin, Sran, dan Timur.

Wwanin menurut ahli Jawa Kuno adalah nama lain daerah Onin (Jazirah Onin) di Fakfak yang hingga kini menjadi kabupaten tertua di Papua.

Menurut Johszua Robert Mansoben dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, jauh sebelum penegakan Pemerintah Kolonial Belanda di Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat di daerah pantai barat Papua terdapat beberapa daerah kerajaan pada awalnya di Semenanjung Onin.

Wilayah pantai Barat Papua terdapat tiga kerajaan tradisional, yaitu Kerajaan Rumbati, Kerajaan Fatagar, dan Kerajaan Atiati.

Di mana kerajaan Fatagar merupakan Kerajaan Islam yang didirikan klan Uswanas yang berada di sebelah timur Distrik Fakfak, Papua Barat. Kerajaan atau Petuanan Fatagar ini memiliki wilayah adat di Distrik Fakfak dan Pariwari.

Telusuri berita news lainnya
