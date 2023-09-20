Gerebek Kos-kosan di Pejaten Jaksel, Petugas Temukan Pasangan Mesum hingga LGBT

JAKARTA - Petugas gabungan yang terdiri atas pihak Kelurahan Pejaten Barat, Polsek Pasar Minggu, dan TNI melakukan razia di kos-kosan kawasan Jalan Siaga Raya, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa (19/9/2023) malam. Hasilnya, petugas menemukan pasangan bukan suami istri diduga tengah kumpul kebo hingga pasangan LGBT.

Petugas gabungan awalnya melakukan sweeping di setiap kamar Indekos kawasan Jalan Siaga Raya tersebut. Di situ, petugas mendapatkan adanya sejumlah pasangan tengah berduaan di dalam indekos, meski bukan suami istri. Ada pula yang kedapatan tanpa busana.

Setidaknya, ada empat pasangan wanita pria yang diketahui bukanlah suami istri tengah berduaan di dalam kamar. Bahkan, satu dari empat pasangan tersebut merupakan sesama jenis.

"Dari hasil identifikasi di lapangan ditemukan ada sekitar 11 penghuni kos, terus kita data pasangan ada dalam satu kamar," ujar Lurah Pejaten Barat, Asep Ahmad Umar pada wartawan, Selasa (19/9/2023).

"Telah ditemukan juga, ada seorang laki-laki dan seorang waria yang kita duga LGBT," tuturnya.

Umar menambahkan, razia itu dilakukan petugas usai menerima aduan dari warga sekitar yang resah jika indekos di kawasan Jalan Siaga Raya diduga menjadi tempat prostitusi online.