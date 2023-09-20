Hanyut di Sungai Sepulang Ibadah, Pendeta di Nias Ditemukan Tewas

Hanyut di sungai sepulang ibadah, pendeta di Nias ditemukan tewas. (Ilustrasi/Freepik)

NIAS - Seorang pendeta di Desa Loloana'a Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yakni Arosokhi Waruwu alias Ama Berkat hanyut di Sungai Gido. Ia hanyut sepulang ibadah dari gereja pada Minggu (17/9/2023).

Pencarian terhadap korban selama 3 hari. Korban akhirnya ditemukan Basarnas Nias bersama Tim SAR Gabungan, warga, dan pemerintah desa Loloana'a dalam keadaan meninggal dunia, Selasa (19/9/2023).

Kepala Kantor Basarnas Nias Octavianto mengatakan, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasadnya ditemukan sekitar 200 meter dari lokasi kejadian.

"Personel Basarnas Nias bersama Tim SAR Gabungan berhasil temukan korban yang hanya di Sungai Gido dalam kondisi meninggal dunia ditemukan sekitar 200 m dari lokasi kejadian" kata Octavianto, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/9/2023).

Jasad korban dievakuasi dan langsung diantarkan ke rumah duka.

"Korban dievakuasi dan langsung diantarkan ke rumah keluarga," tuturnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)