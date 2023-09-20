Advertisement
NUSANTARA
HOME NEWS NUSANTARA

Pangkostrad Resmikan Daerah Latihan Brigif Mekanis 14 Mandala Yudha

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:50 WIB
Pangkostrad Resmikan Daerah Latihan Brigif Mekanis 14 Mandala Yudha
Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak. (Foto: Penkostrad)
A
A
A

JAKARTA - Panglima Kostrad (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak didampingi Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 1 Kostrad Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun, meresmikan daerah Latihan Brigif Mekanis 14/Mandala Yudha Kostrad, di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (19/9/2023).

Setibanya di daerah Latihan Brigif Mekanis 14/MY Kostrad, Pangkostrad disambut oleh Komandan Brigif Mekanis 14/MY Kostrad Letkol Inf Mario Christian Noya bersama dengan para Perwira Staf.

Kegiatan dilajutkan dengan paparan Danbrigif Mekanis 14/MY Kostrad kepada Pangkostrad dan rombongan tentang progres pembangunan daerah latihan yang ada di Desa Mekarsari, Kecamatan Sajira itu.

Letjen Maruli dalam sambutannya menyampaikan agar kita semua wajib melestarikan hutan Indonesia agar cadangan air kita dapat terus mengalir walaupun dalam kondisi musim kemarau.

“Untuk itu marilah kita bersama-sama saling menjaga hutan Indonesia untuk membantu masyarakat di sekitar daerah latihan dengan cara menanam pohon keras yang dapat menampung cadangan debit air,” kata Pangkostrad.

“Diharapkan setiap daerah latihan TNI khususnya Kostrad akan selalu dihijaukan dengan menanam pohon yang keras dan pohon berbuah yang baik untuk menyimpan cadangan air, serta menanam tanaman untuk menjaga dan melestarikan fauna,” tambahnya.

Setelah memberikan sambutan, Pangkostrad meresmikan Daerah Latihan Kostrad Mandala Yudha dan penanaman pohon bersama jajaran dilanjutkan meninjau langsung ke daerah latihan dengan menggunakan kendaran taktis Atav.

Halaman:
1 2
      
