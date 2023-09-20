Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sungai Meluap Usai Diguyur Hujan, Jalan di Nias Selatan Kebanjiran Setinggi 60 Cm

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:15 WIB
Sungai Meluap Usai Diguyur Hujan, Jalan di Nias Selatan Kebanjiran Setinggi 60 Cm
Banjir di Nias Selatan (foto: dok ist)
A
A
A

NIAS SELATAN - Curah hujan deras yang berkepanjangan di Kabupaten Nias Selatan membuat sungai meluap, banjir berarus deras dengan ketinggian 50-60 cm genangi rumah warga di Kecamatan Telukdalam. Banjir juga sempat menutup sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama warga.

Diketahui, salah satu banjir dengan debit tinggi dan berarus deras menutup jalan di KM 1 sampai dengan KM 3 dari Telukdalam, Nias Selatan, menuju Sorake. Sejumlah pelajar dan warga tidak bisa melintas hingga menunggu arus sungai berkurang sejak pagi, Rabu (20/9/2023).

Ketika jalan dirasa sudah bisa dilewati, para pengendara yang melintas dengan dibantu oleh Personil Sat Lantas Polres Nias Selatan agar tidak terjadi kemacetan di lokasi banjir maupun di badan jalan.

“Kami dari Sat Lantas Polres Nias Selatan turun ke lokasi untuk pengamanan jalur jalan umum yang dilanda banjir untuk kelancaran arus lalu lintas dan mencegah laka lantas," kata Kasat Lantas Polres Nias Selatan, AKP Agus Entimansyah.

Sampai saat ini cuaca masih hujan, dan air masih meluap di jalan dan Anggota sat lantas polres Nias Selatan masih tetap melakukan pengaturan agar kendaraan bisa melintas satu persatu.

Sebagai informasi, arus banjir yang melanda Kepulauan Nias saat ini cukup membahayakan keselamatan warga atau pengendara, dimana beberapa hari belakangan ini sejumlah nyawa hilang akibat terbawa arus banjir dan hanyut ke sungai. Korban mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pendeta.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement