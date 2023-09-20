Sungai Meluap Usai Diguyur Hujan, Jalan di Nias Selatan Kebanjiran Setinggi 60 Cm

NIAS SELATAN - Curah hujan deras yang berkepanjangan di Kabupaten Nias Selatan membuat sungai meluap, banjir berarus deras dengan ketinggian 50-60 cm genangi rumah warga di Kecamatan Telukdalam. Banjir juga sempat menutup sejumlah ruas jalan yang menjadi akses utama warga.

Diketahui, salah satu banjir dengan debit tinggi dan berarus deras menutup jalan di KM 1 sampai dengan KM 3 dari Telukdalam, Nias Selatan, menuju Sorake. Sejumlah pelajar dan warga tidak bisa melintas hingga menunggu arus sungai berkurang sejak pagi, Rabu (20/9/2023).

Ketika jalan dirasa sudah bisa dilewati, para pengendara yang melintas dengan dibantu oleh Personil Sat Lantas Polres Nias Selatan agar tidak terjadi kemacetan di lokasi banjir maupun di badan jalan.

“Kami dari Sat Lantas Polres Nias Selatan turun ke lokasi untuk pengamanan jalur jalan umum yang dilanda banjir untuk kelancaran arus lalu lintas dan mencegah laka lantas," kata Kasat Lantas Polres Nias Selatan, AKP Agus Entimansyah.

Sampai saat ini cuaca masih hujan, dan air masih meluap di jalan dan Anggota sat lantas polres Nias Selatan masih tetap melakukan pengaturan agar kendaraan bisa melintas satu persatu.

Sebagai informasi, arus banjir yang melanda Kepulauan Nias saat ini cukup membahayakan keselamatan warga atau pengendara, dimana beberapa hari belakangan ini sejumlah nyawa hilang akibat terbawa arus banjir dan hanyut ke sungai. Korban mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pendeta.

(Awaludin)