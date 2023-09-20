Nahas! Mahasiswa Nisel Tewas Terseret Arus Banjir saat Berangkat Kuliah

NIAS SELATAN - Seorang mahasiswa di Nias Selatan, Exwin Kartika Fau (19), warga Desa Orahili Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, hanyut terseret arus banjir di jembatan Ndrekha saat hendak ke kampus pada Selasa (19/9/2023). Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Kantor Basarnas Nias Octavianto, setelah menerima informasi tersebut langsung memberangkatkan satu tim personel untuk melakukan pencarian dan evakuasi terhadap korban.

"Setelah menerima informasi, 1 tim diterjunkan untuk melakukan pencarian. Dan sebelum dilaporkan kejadian ini kepada Basarnas Nias, telah dilakukan pencarian oleh masyarakat, keluarga dan ditemukannya sepeda motor korban" ucap Octavianto, Rabu (20/9/2023).

Kejadian nahas ini berawal saat korban berangkat ke kampus bersama dengan saudaranya pada Selasa (19/9/2023). Mereka melewati jembatan menggunakan sepeda motor. Tiba-tiba sepeda motor terbawa arus banjir hingga mereka terjatuh. Beruntung saudaranya berhasil menyelamatkan diri.

"Sementara saudaranya berhasil menyelamatkan diri dan melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga" katanya.

Selanjutnya, Tim SAR Gabungan bersama keluarga dan masyarakat melakukan pencarian terhadap korban. Dan pada pukul 18.20 wib, korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.

"Pada pukul 18.20 WIB korban akhirnya berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam keadaan meninggal dunia. Seterusnya korban di evakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga sekaligus menyampaikan rasa turut berdukacita semoga amal ibadah diterima disisi-Nya" ucap Octavianto.