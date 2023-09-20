Modus Tanya Alamat, Pemuda Ini Begal Payudara Emak-Emak di Palembang

PALEMBANG – Aksi begal payudara dengan modus bertanya alamat terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi pelaku terekam CCTV dan tak berapa lama setelahnya berhasil ditangkap.

Dalam rekaman CCTV, pelaku Sandi (24) warga Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, membegal payudara seorang emak-emak. Pelaku berpura-pura menanyakan alamat dengan korban UM (52).

Dengan cepat pelaku pun langsung memegang payudara korban dan kabur mengunakan sepeda motor miliknya. Aksi pelaku terjadi di Jalan Dwikora, Kecamatan Ilir Timur Satu, Palembang.

Kanit Lantas Polsek Palembang Iptu Windi mengatakan, korban langsung teriak meminta tolong dan terdengar petugas polisi wanita (polwan) yang saat itu sedang patroli.

“Sehingga pelaku pun berhasil ditangkap dan dibawa ke Mapolrestabes Palembang,” ucapnya, Rabu (20/9/2023).

Atas perbuatanya pelaku dijerat dengan Pasal Perlindungan Perempuan Dan Asusila dengan ancaman di atas 2 tahun penjara.

