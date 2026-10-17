Terduga Pelaku Begal Payudara Siswi di Bekasi Ditangkap!

JAKARTA — Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menangkap pria berinisial DF (42) yang diduga melakukan begal payudara terhadap seorang siswi di kawasan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Verdika Bagus Prasetya, mengungkapkan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 14 Oktober 2026 saat korban sedang jalan kaki.

"Dalam perkara ini, koordinasi antara Satreskrim dan Polsek Bekasi Selatan membuahkan hasil dengan diamankannya terduga pelaku," kata Verdika, Sabtu (17/10/2026).

Dalam kasus ini, terduga pelaku yang mengendarai sepeda motor mendekati korban dan diduga menyentuh bagian dadanya sebelum meninggalkan lokasi. Aksi tersebut terekam kamera CCTV dan kemudian viral di media sosial.

“Selanjutnya, yang bersangkutan telah diserahkan kepada Satres PPA dan PPO untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami mengedepankan ketelitian dalam pembuktian agar seluruh rangkaian peristiwa dapat diungkap secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujar Verdika.

Sementara Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Putu Kholis Aryana, menegaskan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual harus disertai perhatian terhadap keselamatan, martabat, dan hak-hak korban.

“Peristiwa seperti ini tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Kehadiran Kepolisian bukan hanya untuk mengungkap dan memproses dugaan tindak pidana, tetapi juga memastikan korban memperoleh rasa aman dan tidak mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung," katanya.

(Arief Setyadi )

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