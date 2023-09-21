Iran Loloskan RUU Kontroversial Soal Hijab, Wanita Terancam Hukuman Penjara 10 Tahun jika Langgar Aturan Pakaian Tak Pantas

IRAN - Parlemen Iran telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang akan meningkatkan hukuman penjara dan denda bagi perempuan dan anak perempuan yang melanggar aturan berpakaian yang ketat.

Mereka yang berpakaian "tidak pantas" menghadapi hukuman 10 tahun penjara berdasarkan undang-undang tersebut, yang mana telah disepakati "persidangan" selama tiga tahun.

RUU tersebut masih perlu disetujui oleh Dewan Wali untuk menjadi undang-undang.

Dikutip BBC, langkah ini dilakukan setahun setelah protes meletus atas kematian Mahsa Amini dalam tahanan, yang ditahan oleh polisi moral karena diduga mengenakan hijab yang tidak pantas.

Para perempuan membakar jilbab mereka atau melambaikannya ke udara pada demonstrasi nasional menentang kelompok ulama, yang mana ratusan orang dilaporkan tewas dalam tindakan keras yang dilakukan pasukan keamanan.

Semakin banyak perempuan dan anak perempuan yang berhenti menutupi rambut mereka di depan umum seiring dengan meredanya kerusuhan, meskipun polisi moralitas kembali turun ke jalan dan pemasangan kamera pengintai.

Berdasarkan hukum Iran, yang didasarkan pada interpretasi syariah negara tersebut, perempuan dan anak perempuan di atas usia pubertas harus menutupi rambut mereka dengan jilbab dan mengenakan pakaian panjang dan longgar untuk menyamarkan bentuk tubuh mereka.